- Robert Glinta, campion european en titre la 100 m spate, a salutat performanta lui David Popovici, locul 4 în finala olimpica de la 200 m liber, din cadrul Jocurilor de la Tokyo, si îl considera un fenomen nu doar pentru înotul românesc ci pentru înotul la scara mondiala,…

- Inotatorul Robert Glința s-a calificat astazi in finala de la 100 m spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua finala olimpica la aceasta proba pentru sportivul in varsta de 24 de ani, dupa cea de la Rio din 2016. Intr-un interviu pentru jurnalistul Marian Ursescu, corespondent al Gazetei Sporturilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Daniel Martin, unul dintre tinerii de perspectiva ai inotului romanesc, s-a clasat ultimul in seria sa in proba de 100 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu un timp (56sec91/100) la peste trei secunde de timpul sau de referinta.…

- In varsta de 16 ani, David Popovici va concura in semifinala probei de 200 m liber, programata luni, 26 iulie. El și-a asigurat accesul in semifinala cu timpul de 1 minut, 45 de secunde și 32 de sutimi, potrivit GSP.ro. In semifinala probei de 100 m spate s-a calificat și Robert Glința. Popovici a intrat…

- Orasul australian Brisbane a obtinut organizarea Jocurilor Olimpice de vara din 2032, miercuri, cu doua zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor de la Tokyo, informeaza AFP. Singurul candidat, orasul australian a fost ales de membrii Comitetului International Olimpic reuniti…

- Dragos Nedelcu a parasit lotul olimpic, joi, dupa ce s-a transferat la echipa germana Fortuna Dusseldorf, a anunțat Federația Româna de Fotbal.Echipa din liga secunda germana nu îi permite participarea la JO lui Nedelcu, astfel ca au ramas 21 de jucatori în lotul pentru Tokyo."În…

- Inotatoarea australiana Kaylee McKeown a doborat recordul mondial la 100 m spate feminin, fiind cronometrata in 54 sec 45/100, duminica la Adelaide, cu ocazia selectiilor australiene pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza agentia EFE. McKeown, care a afisat o forma foarte buna…

