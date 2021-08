Stiri pe aceeasi tema

- Romancele Ionela Cozmiuc si Gianina Beleaga au ocupat locul sase in finala probei de dublu vasle feminin - categorie usoara, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dublele campioane mondiale (2017, 2018) nu au reusit sa mentina ritmul in cursa si nu au intrat in lupta pentru medalii. Ionela Cozmiuc…

- Echipajul Romaniei de dublu vasle feminin categorie usoara, alcatuit din Ionela Livia Cozmiuc și Gianina Elena Beleaga, s-a calificat miercuri in finala probei de la Jocurile Olimpice, terminand a doua cursa din semifinala pe locul 3, cu timpul de 6:42.07. Cozmiuc și Beleaga au trecut pe locul…

- Rusia a cucerit primul sau titlu cu echipa masculina de gimnastica artistica la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 25 de ani, luni, la Tokyo, la mica diferenta de echipa gazda, Japonia, campioana olimpica din 2016. Nota 14,466, primita la sol de campionul mondial Nikita Nagornii a fost suficienta…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nechita a invins-o in optimile competiției, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Astfel, Nechita a a obținut…

- Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cehoaica Marketa Vondrousova, cu 6-1, 6-2, luni, in Ariake Tennis Park, in turul al doilea la simplu feminin, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Vondrousova (22 ani, 41 WTA) s-a impus fara drept de apel, dupa 67 de minute. Buzarnescu (33 ani, 168 WTA), calificata…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a confirmat, componenta definitiva a echipei Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), care cuprinde 100 de sportivi, 45 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive. Reprezentantii Romaniei vor lua startul la inot, atletism,…

- 215 sportivi ruși vor participa in vara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, urmand a concura la 21 de discipline. Niciunul dintre aceștia nu va putea participa sub steagul Rusiei, dupa o suspendare primita din partea autoritaților. Astfel aceștia vor fi face parte din delegația „Comitetul Olimpic Rus”,…

- La Sofia se desfașoara turneul mondial de calificare catre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Luptatorii de stil liber, atit masculin, cit și feminin, au ratat calificarea la Olimpiada, transmite Noi.md cu referire la IPN. Cite o victorie au obținut Nicolai Grahmez (65 kg), Mihail Sava (74 kg) și Piotr…