Stiri pe aceeasi tema

- Halterofilul chinez Shi Zhiyong a cucerit medalia de aur la categoria 73 kg, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu un nou record mondial la total, 364 kg, relateaza Reuters. Shi a ridicat 166 kg la smuls si 198 kg la aruncat, stabilind alte doua recorduri olimpice. Chinezul si-a aparat…

- JO 2020. Radiș și Bodnar, despre momentul in care au caștigat medalia de aur: „Am reușit, am reușit” - au fost singurele cuvinte Canotoarele Simiona Radiș și Ancuța Bodnar au adus Romaniei prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Noile campioane olimpice au povestit, in exclusivitate pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Locul patru in proba de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, este un rezultat excelent pentru un inotator de 16 ani, David Popovici, care are toate calitatile de a deveni un superstar al bazinului, dar ramane insa si o umbra de regret…

- Minsitrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak a avut o reacție ciudata dupa ce Ana Maria Popescu a pierdut finala de la turneul olimpic de scrima. Dupa ce Ana Maria Popescu a afirmat, dupa ce a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de spada, ca spera ca aceasta performanta…

- Aflata la a 5-a participare la Jocurile Olimpice, spadasina Ana Maria Popescu Branza a obținut pentru a doua oara in cariera, la 36 de ani, medalia olimpica de argint, in proba de spada individual.

- Reporterul Gazetei Sporturilor, Marian Ursescu, povestește momentul in care scrimera Ana Maria Popescu a caștigat argintul la proba de spada. Este prima medalie pe care Romania o caștiga la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Halterofilul din Uganda, Julius Ssekitoleko, care disparuse dintr-un campus de pregatire la Jocurile Olimpice de la Tokyo din Japonia, s-a întors vineri în Uganda, au spus autoritațile, potrivit AFP.Ssekitoleko disparuse din hotelul Izumisano, lânga Osaka (vest), dupa ce nu…

- Comitetul Olimpic Internațional (IOC) și-a anunțat susținerea pentru selecția halterofilului transgender Laurel Hubbard pentru Jocurile Olimpice în echipa Noii Zeelande.IOC susține ca, în conformitate cu regulile actuale, care vor fi revizuite totuși în viitor, Hubbard poate…