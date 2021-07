Sportiva romana Larisa Iordache va concura doar la barna in concursul feminin de gimnastica din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a anuntat Federatia Romana de Gimnastica, miercuri, pe site-ul sau oficial.



''Ma doare foarte rau glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat. Am avut antrenament si in sala de competitii, iar barna pe care vom concura imi place foarte mult. Sper ca in calificari sa am o zi buna, sa fiu linistita cand ma voi prezenta in fata arbitrelor'', a explicat Larisa Iordache de ce nu va putea concura si la individual.



