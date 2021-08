Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Olimpica a Braziliei s-a calificat in urma cu cateva minute in finala Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Selecao" a intalnit-o in semifinale pe Mexic. Cele doua echipe au incheiat la egalitate, scor 0-0, dupa care s-a intrat in prelungiri si, cum nu s-a inscris, s-a ajuns la executarea loviturilor…

- Echipa Braziliei a devenit prima finalista la turneul olimpic de fotbal, dupa ce a eliminat selectionata Mexicului la loviturile de departajare, scor 4-1. Brazilienii, campioana olimpica en-titre, sunt pentru a cincea ora in finala la JO. La loviturile de departajare, pentru Brazilia au transformat…

- Selectionata Braziliei, campioana olimpica en titre, va infrunta echipa tarii gazda, Japonia, in sferturile de finala ale turneului masculin de volei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, potrivit Agerpres. Polonia, care a cucerit ultimele doua titluri mondiale, va primi replica Frantei…

- Brazilia - Mexic si Japonia - Spania sunt semifinalele turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma meciurilor jucate sambata in sferturile de finala. Brazilia, campioana olimpica en titre, s-a calificat in penultimul act dupa o victorie la limita in…

- Brazilia - Mexic si Japonia - Spania sunt semifinalele turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma meciurilor jucate sambata in sferturile de finala, potrivit Agerpres. Brazilia, campioana olimpica en titre, s-a calificat in penultimul act dupa o victorie la limita…

- Larisa Iordache s-a calificat duminica in finala de la barna din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu a patra nota, 14,133, dupa un exercițiu bine executat, dar cu probleme la aterizare, din cauza durerilor recurente de la glezna. Larisa Iordache, care anuntase ca va concura doar la barna din cauza…

- Echipa de fotbal a Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Germaniei cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Selectionata Braziliei a invins la limita, cu scorul de 2-1, selectionata Columbiei, printr-un gol marcat in cel de-al zecelea minut al timpului aditional, miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro, intr-o partida din cadrul Grupei B a turneului Copa America la fotbal. Columbienii…