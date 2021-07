Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal U23 a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat ca spera ca tricolorii ca cucereasca o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa foarte importante in ecuatie vor fi evolutiile din faza grupelor. „In mintea mea de om nebun, am zis ca ne batem la o medalie. Dar va trebui…

- Luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca sansele de obtinere a unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt destul de mari, dar totul depinde forma de moment, avand in vedere ca in competitie vor intra cei mai buni 16 sportivi la categoria 130 de kg la greco-romane.…

- Tudor Baluța cauta locul perfect in casa unde sa țina medalia olimpica! "Undeva unde sa se vada totdeauna!" Naționala de fotbal n-a mai fost la Jocurile Olimpice din 1964 și viseaza la o medalie, chiar daca Radoi merge la Tokyo cu o echipa improvizata.

- Romania va fi reprezentata in probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo de zece sportivi, conform listei date publicitatii vineri, 2 iulie, de Federatia Romana de Atletism. Marea competitie din Japonia va avea loc in perioada 23 iulie - 8 august, iar tricolorii spera la medalii. Federatia…

- La sediul Federației Internaționale de Fotbal, miercuri, a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice din aceasta vara, de la Tokyo. Romania a fost repartizata in grupa B, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. Celelalte trei grupe se prezinta…

- Mirel Radoi, antrenorul selectionatei care va reprezenta Romania in turneul de fotbal al Jocurilor Olimpice la Tokyo, in aceasta vara, a declarat ca isi doreste o medalie la competitia din Japonia, dupa ce a vazut componenta grupelor, potrivit news.ro.

- Miercuri a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, competiție unde naționala României va lua parte. Astfel, tricolorii fac parte din Grupa B, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras.

- Au fost facute publice mai multe fotografii cu familii intregi de romani cu copii mici care incercau sa intre in Statele Unite, din Mexic, și care au fost interceptate la granița, conform unui comunicat de presa al U.S. Customs and Border Protection.Agenții stației McAllen Border Patrol (MCS) au interceptat…