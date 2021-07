JO 2020: David Popovici, despărțit de două sutimi de secundă de medalia de bronz. Robert Glință a terminat pe locul opt David Popovici, copilul minune al inotului romanesc si mondial,a facut o cursa formidabila in finala de la 200 m liber, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in care a obtinut un excelent loc patru, la doar doua sutimi de medalia de bronz, transmite trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu. Popovici a luat startul pe primul culoar, iar dupa primii 50 m a fost al treilea, a intors al patrulea la 100 m si al saselea la 150 m, dupa care pe ultima lungime a avut un finis formidabil, terminand pe locul patru (1min44sec68/100, la doar 2/100 de bronzul olimpic. Finala de la 200 m liber, disputata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, copilul minune al inotului romanesc si mondial, a facut o cursa formidabila in finala de la 200 m liber, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in care a obtinut un excelent loc patru, la doar doua sutimi de medalia de bronz, transmite Agerpres. La doar 16 ani, Popovici a luat startul…

- Sportivul David Popovici a ocupat locul 4 in finala la 200 metri liber, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul Robert Glinta a ocupat locul 8 in proba de 100 metri spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In varsta de 16 ani, Popovici a incheiat cursa cu timpul de 1.44.68. Titlul…

- Robert Glința a încheiat pe locul opt finala masculina de natație de la 100 metri spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.În vârsta de 24 de ani, Robert a încheiat cursa cu timpul de 52.95.Titlul olimpic de la Tokyo a fost câstigat de rusul Evgheni Rilov…

- Sportivul roman Marian Dragulescu a ratat calificarea in finala de la sarituri, sambata, dupa incheierea concursului masculin de calificare la gimnastica artistica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu (40 ani), vicecampion olimpic la Atena, in 2004, la sol, a incheiat pe locul…

- Dupa ce a dat lumea peste cap la Roma si a impresionat de-a binelea, s-a intors, acum, in Romania cu trei recorduri și patru medalii. David Popovici a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovada de o maturitate exemplara pentru varsta lui și a explicat simplu…

- Fiica rockerului american Bruce Springsteen a fost inclusa in echipa de sarituri peste obstacole a Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jessica Springsteen si calul sau vor face parte din echipa de patru membri a SUA, alaturi de McLain Ward, Kent Farrington si Laura Kraut. In varsta…

- ​Înotatorul Robert Glinta a obtinut medalia de argint la Campionatul European de la Budapesta în proba de 50 de metri spate.Glinta a terminat proba în 24,42 secunde. Proba a fost câstigata cu un nou record mondial de rusul Kliment Kolesnikov (23,80).Tot marți,…

- Inotatorul roman Robert Andrei Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 50 m spate la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost inregistrat cu al doilea timp in serii, 24 sec 51/100, dupa rusul Kliment Kolesnikov…