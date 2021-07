Stiri pe aceeasi tema

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a afirmat, sambata, dupa ce a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de spada, ca spera ca aceasta performanta sa fie suficient astfel incat sa fie asigurat un buget pentru viitorul scrimei romanesti. "Sper ca de data asta sa fie suficient,…

- Sportiva Ana Maria Popescu a fost invinsa in finala la spada si a ramas cu medalia de argint. Este prima medalie pentru Romania la JO de la Tokyo, anunța news.ro. Popescu a fost invinsa in finala de sportiva chineza Yiwen Sun, scor 11-10, cu tusa de aur. La Tokyo, Ana a trecut de Tikanah Abdul Rahman,…

- Ana Maria Popescu (36 de ani) s-a calificat in finala probei de spada de la JO 2020, sportiva noastra dominand clar meciul cu Katrina Lehis, din Estonia. A fost 15-10, dupa o disputa in care Ana si-a aratat suprematia. Romania a castigat prima medalie de la Tokyo in chiar ziua de debut a Olimpiadei.…

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a acceptat sa faca avancronica Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acolo unde țara noastra va participa cu 46 de sportive și 55 de sportivi, reprezentand 17 discipline. Acesta e increzator ca ne putem intoarce acasa cu 8 medalii, in timp…