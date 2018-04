Stiri pe aceeasi tema

- Țintarul meciurilor din play-off-ul NBA. Cel mai tare campionat de baschet din lume intra in zodia partidelor eliminatorii. Campioana en-titre, Golden State Warriors, a terminat sezonul regular pe locul 2, astfel ca se va duela in primul tur (”optimi”) cu ocupanta locului 7, Minnesota Timberwolves.…

- Play-off-ul NBA. Programul meciurilor din prima etapa. In campionatul nord-american de baschet, cel mai spectaculos din lume, se disputa ultimele partide din sezonul regular. Din fiecare conferința se califica primele 8 clasate. In Est, Toronto a dominat categoric, devansandu-le pe Boston Celtics și…

- Campioana en titre a NBA, Golden State Warriors, a fost surclasata pe teren propriu, duminica, de Utah Jazz, cu 110-91, si isi nelinisteste suporterii cu trei saptamani inainte de debutul playoff-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet, in timp ce superstarul lui Cleveland Cavaliers, LeBron…

- Antrenorul Tyronn Lue a demisionat de la Cleveland Cavaliers. A invocat probleme de sanatate. Anunț neașteptat in NBA, campionatul nord-american de baschet, cel mai valoros și mai spectaculos din lume. Motive de ordin medical l-au determinat pe Tyronn Lue s-o lase balta pe vicecampioana sezonului trecut,…

- Larry Nance Jr a debutat cu dreptul la Cleveland Cavaliers, inscriind 22 de puncte, alaturi de cele 31 de puncte marcate de LeBron James, contribuind decisiv la victoria echipei lor, cu 112-90, in fata lui Detroit Pistons, luni, in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Nance Jr, sosit…

- ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. NBA ALL STAR GAME 2018 se anunta cu adevarat impresionant. E plin de premiere si de nume grele care vor incerca sa ofere show total. TELEKOM SPORT transmite, de la ora 3:00, ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO. ALL STAR GAME 2018…

- Superstarul echipei Cleveland Cavaliers, LeBron James, a devenit, marti, al saptea jucator din istoria Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) care inscrie 30.000 de puncte. James, in varsta de 33 de ani, a inscris cosul istoric in ultimele secunde ale primului sfert…

- LeBron James, superstarul lui Cleveland Cavaliers, si Stephen Curry, coordonatorul-vedeta al campioanei Golden State Warriors, se afla în fruntea consultarii publice pentru All Star Game 2018, meciul în care se vor înfrunta cei mai buni jucatori din liga profesionista nord-americana…