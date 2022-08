Stiri pe aceeasi tema

- Totul despre nunta lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck. Va ține 3 zile! Dupa ce s-au casatorit luna trecuta in Las Vegas, in cel mai mare secret, Jennifer Lopez și Ben Affleck au plecat in luna de miere. Au ales in acest sens cea mai potrivita destinație. Este vorba despre Paris, cel supranumit Orașul…

- In urma cu aproximativ trei saptamani s-au casatorit, in secret, in Las Vegas. Ei bine, iata ca, la scurt timp de la marele eveniment, Jennifer Lopez și Ben Affleck au luat deja o ”pauza” de la relație. Ce spun apropiații celor doi despre separarea dintre ei.

- AROGANȚA… Petrecere de nunta de prost gust printre blocuri la Vaslui, la doi pași de Primarie! O familie venita din UK a ținut sa le arate vecinilor opulența in care se scalda cu banii caștigați la munca, in strainatate. Așa ca, la concurența cu slujba de la biserica Sf. Parascheva, au organizat o petrecere…

- Ce ținute a purtat Jennifer Lopez in luna de miere Jennifer Lopez și Ben Affleck au bifat prima calatorie in calitate de soț și soție. Cei doi amorezi au plecat in luna de miere la doar cateva zile dupa nunta din Las Vegas. Au ales una dintre cele mai romantice destinații din Europa, Paris. Pe tot parcursul…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck se afla in luna de miere in Paris, Franța, iar duminica seara, cei doi s-au oprit la un restaurant pentru a o sarbatori pe artista, care a implinit 53 de ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, fapt pentru care la un moment dat actorul a fost vazut izbucnind […]…

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…

- Primele imagini cu Ben Affleck dupa nunta din Las Vegas. Actorul parea pregatit pentru un pui de somn cand a fost vazut pentru prima data de cand s-a casatorit cu Jennifer Lopez intr-o ceremonie surpriza din Las Vegas.

- Jennifer Lopez a anunțat ca ea și Ben Affleck s-au casatorit in mare secret, in Las Vegas, SUA. Acum, incep sa se afle mai multe detalii despre cel mai fericit eveniment din viața celor doi, iar unele dintre ele au legatura cu primele momente in care s-au cunoscut, acum aproape doua decenii. Solista,…