JLL Romania: Cu proiectele de spatii de birouri anuntate pentru 2019-2020, am putea fi martorii inclinarii balantei catre o piata a chiriasilor

- H&M Romania, unul dintre liderii pietei locale de fashion, a inchiriat 1.000 de metri patrati in Unirii View, situata in centrul Capitalei. Cladirea de spatii de birouri va fi finalizata in acest an si va dispune de 19 etaje (73 de metri), cu o...

- Dezvoltatorul imobiliar Iulius, controlat de omul de afaceri Iulian Dascalu, a inaugurat o parcare supraetajata in cadrul ansamblului mixt Openville din Timisoara, in urma unei investitii de peste 12,6 milioane de euro. Constructia este configurata cu demisol, parter si patru etaje si…

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, o treime din cerere venind din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, arata un studiu realizat…

- Vastint Romania a inchiriat 1.700 metri patrati de spatii de birouri catre compania de servicii IT si de marketing online Zitec, in cadrul ansamblului mixt Timpuri Noi Square din Bucuresti, unde constructia primelor doua cladiri de birouri a fost finalizata in 2017, insumand deja 32.600 metri patrati…

- vezi galeria Piata de spatii de birouri din Timisoara cunoaste o perioada de efervescenta, cu o cerere in crestere si sustenabila, care a stimulat, de asemenea, pipeline-ul cu noi proiecte ambitioase de cladiri moderne de birouri si mai ales eficiente energetic. In ceea ce priveste acest ultim aspect,…

- La sfarsitul lui 2017, stocul de spatii comerciale moderne din afara Bucurestiului ajunsese la nivelul de 2,42 milioane de metri patrati, potrivit raportului Romania Retail Regional Cities, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Livrarile de anul trecut au…