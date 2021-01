JLL: Piaţa de birouri din România a avut anul trecut o scădere de 36%, la 300.000 metri pătraţi Piata de birouri din Romania a avut anul trecut o scadere de 36% de la nivelul record de 470.000 metri patrati inregistrat in 2019 la 300.000 metri patrati, a anuntat marti compania de consultanta imobiliara JLL Romania. Potrivit sursei citate, suprafetele includ tranzactiile realizate prin intermediul agentilor si cele incheiate direct intre proprietar si chiriasi. "Chiar daca numarul si, implicit, volumul tranzactionat in 2020 s-au diminuat semnificativ fata de 2019, valoarea medie a unei tranzactii este mai mare fata de anul trecut, respectiv 1.652 metri patrati vs 1.560 metri patrati", se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de birouri din Romania a avut anul trecut o scadere de 36% de la nivelul record de 470.000 metri patrati inregistrat in 2019 la 300.000 metri patrati, a anuntat marti compania de consultanta imobiliara JLL Romania, potrivit AGERPRES. PROBLEME la Timișoara: primarul Dominic Fritz anunța…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii casnici de energie electrica din Romania, adica aproape 4,6 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, cu un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit datelor ANRE.„Din cei peste 8.700.000 de clienți casnici, conform raportarilor aferente…

- Cifra de afaceri pe care o va inregistra piata vinului din Romania in acest an va ajunge la aproximativ 1,7 miliarde de lei, in scadere cu 5,5% fata de rezultatul raportat in 2019, reiese dintr-o analiza realizata de KeysFin. La nivelul anului 2019, piata locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde…

- Dupa alegeri avem astazi un nou guvern interimar, situație politica ce complica problema crizei economice. Piața a reacționat imediat: de luni, leul a inceput sa scada in raport cu euro, dar și cu dolarul american. In același timp, Standard & Poor’s a menținut ratingul de țara al Romaniei la —BBB, ultima…

- ”Catinvest anunta deschiderea primei cladiri de birouri de clasa A din Craiova, in centrul comercial Electroputere Parc, ca parte a strategiei sale de consolidare a proiectului in regiunea Olteniei. Noile birouri fac parte dintr-o cladire cu utilizare mixta, de 12.300 de metri patrati, iar o a doua…

- Potrivit datelor Biroului Național de Statistica, din ianuarie pana in septembrie 2020 in Moldova au fost date in folosința 5008 locuințe (apartamente și case particulare) cu o suprafața totala de 397 de mii de metri patrați - cu 20,6% mai puțin decat in perioada similara a anului trecut. In…

- Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, deși majoritatea angajaților lucreaza de acasa. Dezvoltatorii au livrat spații de 124.000 mp, in primele noua luni Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, in primele noua luni ale anului fiind livrate spatii noi cu o suprafata cumulata…

- Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, in primele noua luni ale anului fiind livrate spatii noi cu o suprafata cumulata de 124.000 de metri patrati, iar dezvoltatorii au in diverse faze de constructie cladiri cu o suprafata cumulata de 388.000 de metri patrati, noteaza Agerpres.…