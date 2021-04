Stiri pe aceeasi tema

- „Le cer scuze bucureștenilor pentru ca au fost obligați sa treaca prin acest eveniment. Le cer scuze dupa ce cateva zeci de miniștri ai Transporturilor au lasat sa se formeze un buboi. Nu vom face niciun pas inapoi. Liderul de cartel Ion Radoi a decis ca bucureștenii nu conteaza, ci doar banii firmei…

- ■ locuitorii orasului pot face propuneri, pina pe 26 ianuarie, pe marginea proiectului de buget si a listei de investitii Primaria Tirgu Neamt ii invita pe locuitorii urbei sa faca propuneri pe marginea proiectului de buget si a listei de investitii pentru anul 2021. Proiectul poate fi consultat atit…

- Statul roman se gandește la generația afectata de pandemie și o sa ofere sprijin economic pentru cei care vor sa aiba parte de educație. In acest sens ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi, 17 martie, un prim set de masuri pe care Guvernul le va implementa pentru sprijinul tinerilor.…

- Razvan Cherecheș, expert în sanatate publica și profesor al Universitații Babeș-Bolyai, a declarat ca efectele tulpinii britanice se vor simți și la noi în țara, jumatatea lunii martie fiind perioada în care estimeaza ca noua tulpina…

- HBO Max pregatește un serial din universul celebrului vrajitor „Harry Potter”. Anunțul a fost facut deocamdata de surse apropiate proiectului. Scrise de J.K. Rowling, cele 7 volume din serie sunt unele dintre cele mai populare din toate timpurile, cu vanzari de 500 de milioane de exemplare in toata…

