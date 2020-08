Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea britanica JK Rowling a anuntat ca va inapoia un premiu primit din partea organizatiei Robert F Kennedy Human Rights, dupa afirmatiile „dezamagitoare” facute in legatura cu persoanele transgender, informeaza BBC.

Autoarea seriilor „Harry Potter" si „Fantastic Beasts" a primit anul…

- Parlamentarii USR au propus, luni, un proiect de declarație comuna a celor doua camere ale Parlamentului cu privire la încalcarea drepturilor fundamentale ale omului în Belarus. Declarația vine în contextul înmulțirii protestelor pro-democrație, în urma suspiciunilor privind…

- O expozitie dedicata apararii si promovarii drepturilor omului, care prezinta numeroase benzi desenate realizate de artistii din spatiul franco-belgian, este deschisa la Palatul Sutu pana la finalul acestei luni. Potrivit unui comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti, transmis vineri AGERPRES, expozitia…

- Glenda Jackson a castigat premiul Bafta TV pentru cea mai buna actrita in "Elizabeth Is Missing", primul ei rol in televiziune dupa 27 de ani, anunta BBC, potrivit news.ro.Actrita in varsta de 84 de ani, care a fost nominalizata la Bafta in 1974, a spus ca este "absolut uimita". Serialul…

- Președintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis, a promulgat azi, 3.07.2020, legea inițiata de dl. deputat Ovidiu Ganț impreuna cu deputatul Silviu Vexler, referitoare la instituirea unui ordin național pentru promovarea drepturilor omului și angajament social.

- Site-ul englez „MediaPowerMonitor” i-a acordat zilele trecute titlul „IDIOTUL SAPTAMINII” („Idiot of the Week”) europarlamentarului roman RARES BOGDAN de la PNL. Publicatia engleza citeaza un articol din „Libertatea” despre recenta isprava a liderului PNL, cind, in plina pandemie Coronavirus, a organizat…