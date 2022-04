J&J suspendă estimările privind vânzările de vaccinuri pentru Covid-19 din cauza cererii slabe şi a surplusului de ofertă Compania a anticipat anterior vanzari de pana la 3,5 miliarde de dolari in 2022 din vaccinul cu doza unica, prezentat odata ca un instrument important pentru vaccinarea zonelor greu accesibile. J&J a redus, de asemenea, intervalul profitului estimat pentru intregul an, cu 25 de centi, asteaptandu-se sa castige intre 10,15 dolari si 10,35 dolari pe actiune. Compania a dat vina pentru aceasta masura mai degraba pe fluctuatiile valutare decat pe probleme fundamentale de afaceri si si-a majorat dividendul cu 6,6%, iar actiunile au crescut cu aproximativ 4%. ”Odata cu reducerea estimarilor, determinata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

