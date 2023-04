Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 2,6 miliarde de dolari, inclusiv rachete antiaeriene Patriot si munitii de artilerie, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Pierderea anticipataa fost dezvaluita joi, la un briefing pentru investitori si analisti, organizat pentru a discuta detalii despre noul format de raportare financiara al producatorului auto. Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati…

- Compania GOOD Meat din California a obtinut acordul Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) pentru a livra pe piata carne de pui obtinuta in laborator, potrivit documentelor publicate marti de agentie, transmite Reuters.Mai multe companii lucreaza pentru a aduce carne cultivata…

- Firma de modelare a catastrofelor Karen Clark & Company (KCC) a declarat joi ca se așteapta la pierderi de 2,4 miliarde de dolari in urma dublului cutremur devastator de la Kahramanmaras, care a lovit Turcia la inceputul acestei luni, scrie Reuters.

- Decizia Curtii de Apel pentru al 3-lea Circuit din Philadelphia a scos din faliment unitatea LTL Management a companiei, care se confrunta cu peste 38.000 de pretentii legale legate de produse precum pudra pentru copii a Johnson’s. Actiunile J&J au scazut cu aproximativ 3% la Bursa de Valori din New…

- Catastrofele naturale au cauzat anul trecut importante pierderi materiale (270 miliarde de dolari), an marcat in special de uraganul Ian din Statele Unite. Oricum, sunt pierderi ceva mai mici in comparație cu cele din 2021, afirma societatea germana de asigurare Munich Re. In 2021, pierderile globale…

- In clasamentul ediției ruse a Forbes din 2021 erau 123 de miliardari ruși, un an mai tarziu numarul lor a fost redus la 88 de persoane. In 2022, din cauza razboiului din Ucraina, a sancțiunilor occidentale și a crizei economice, averile lor au continuat sa scada. La doar doua saptamani de la inceperea…