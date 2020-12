Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marti drept „iresponsabil” apelul lansat de Maia Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Omul de afaceri Veaceslav Platon susține ca in furtul miliardului ar fi implicate și doua banci importante din Federația Rusa, care ar fi avut de caștigat sume mari in urma schemelor infracționale, iar Republica Moldova iși poate recupera pierderile daca va iniția un proces de judecata impotriva celor…

- Guvernul francez ii va transmite secretarului de stat american Mike Pompeo, ce va desfasura in curand o vizita la Paris, ca retragerea trupelor americane din Afganistan sau Irak ar fi o idee rea, a declarat vineri ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters.…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Partidul Liberal Democrat din Moldova a anunțat ca in turul doi al alegerilor prezidențiale ova susține pe Maia Sandu. © Sputnik / Miroslav RotariUsatii: Astazi m-a sunat Sandu - pe cine va susține in turul doi „Ne reafirmam și pe aceasta cale adeziunea fața de…

- ”Romania subliniaza ca este esential ca turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova sa se desfasoare in deplina transparenta si conformitate cu standardele europene si internationale, precum si cu principiile democratice”, a reactionat Ministerul de Externe de la Bucuresti, dupa…

- Democratia trebuie intretinuta, ingrijita, iar sistemul de guvernare trebuie sa tina pasul cu dezvoltarea. In acest sens, momentul alegerilor constituie o reinnoire, a declarat ambasadorul Poloniei in Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, in cadrul dezbaterii publice "Alegerile prezidentiale in…

- Prim-ministrul Ion Chicu a avut o discuție cu șeful oficiului Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Republica Moldova, Igor Pocanevici, in cadrul careia a fost abordata situația epidemiologica atit din Republica Moldova, cit și din regiune. La ședința a participat și ministrul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Deputatul PDM Alexandru Jizdan, ex-ministru de Interne, a anuntat joi, 8 octombrie, ca inca doi cetateni ai Republicii Moldova au fost rapiti in regiunea transnistreana de catre fortele de ordine ale Transnistriei si dusi intr-o directie necunoscuta. In total, in ultimele 24 de ore, in stanga Nistrului…