Anunțul lui Jirinovski vine dupa ce Vladimir Putin a anunțat miercuri ca vrea sa „purifice” societatea rusa de „tradatori”.Mesajul a fost transmis in discursul halucinant al liderului de la Kremlin in care a lansat noi acuzații la adresa statelor din Occident - SUA și Uniunea Europeana.Președintele Vladimir Putin a declarat ca situația actuala va permite demascarea „tradatorilor” din cadrul unei societați care are nevoie sa fie „purificata”. Și vicepreședintele Consiliului de miiniștri Dmitri Medvedeev, și fost președinte și premier al Rusiei, a propus revenirea la pedeapsa cu moartea la doar…