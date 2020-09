Stiri pe aceeasi tema

- 1.365 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana sambata, pe…

- Alte 406 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 5 in Transnistria. Numarul total de cazuri in Transnistria- 1585. Din numarul total de cazuri, 5 sunt de import (Turcia-2, Romania-2, Portugalia-1).

- Alte 396 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 11 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 sint de import (Belgia-1, Franța-1, Romania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 24343 cazuri. Total teste efectuate…

- „Bacalaureatul nu trebuie sa devina o forma fara fond! Din pacate, in fond, problemele acestui examen se adancesc de la an la an”, spune deputatul USR de Bistrița-Nasaud, Cristina Iurișniți, care cere ministrului Educației Monica Anisie sa semneze cat mai repede ordinul pentru constituirea Corpului…

- Exequaturul este procedura judiciara in cadrul careia, in urma controlului exercitat asupra hotararii judecatoresti straine de instantele statului pe teritoriul careia se cere executarea, hotararea judecatoreasca straina este declarata executorie și dispozițiile acesteia pot fi aduse la indeplinire…

- La ultima raportare, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat alte 391 de noi cazuri de coronavirus depistate in Romania, dupa ce timp de trei zile consecutive s-au inregistrat peste 400 de cazuri. Numarul total de imbolnaviri se apropie de 30.000.

- Ziarul Unirea Justitia din Alba Iulia da peste mana baronilor sindicali: Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu se intoarce la proprietarul sau de drept Justitia din Alba Iulia da peste mana baronilor sindicali: Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu se intoarce la proprietarul sau de drept…

- A further 345 cases of people infected with the novel coronavirus have been recorded in Romania since the last briefing, reaching a total of 22,760 illnesses, the Strategic Communication Group (GCS) announced on Wednesday.At the same time, the GCS announces that 14 more deaths, 7 men and 7…