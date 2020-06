Jimmy Kimmel îşi cere scuze pentru felul în care a imitat în trecut vedete de culoare Actorul si prezentatorul TV american Jimmy Kimmel si-a cerut marti scuze pentru o serie de imitatii rasiste ale unor vedete afro-americane prin asa-numita tehnica "blackface", pentru care a fost aspru criticat in ultimele zile pe retelele de socializare, relateaza EFE.



"O perioada lunga de timp am fost reticent sa abordez aceasta tema pentru ca stiam ca daca fac acest lucru ar fi fost considerat drept o victorie pentru cei care isi prezinta slab scuzele si care ii determina pe unii lideri sa le foloseasca drept pretext pentru a ne dezbina. Aceasta amanare a fost o greseala", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat ca "oamenii albi" ar trebui sa le ceara iertare celor ce culoare pentru felul in care au fost tratati acestia in ultimii 400 de ani. El a precizat ca ii este rusine de felul in care sunt tratati oamenii de culoare.

