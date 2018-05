Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump ar trebui sa se afle printre candidatii la premiul Nobel pentru pace daca reuseste sa ajunga la un acord nuclear cu Coreea de Nord, a declarat fostul presedinte american Jimmy Carter pentru Politico, intr-un interviu difuzat marti, relateaza AFP. "Daca presedintele Trump reuseste…

- Coreea de Nord a amenintat miercuri ca anuleaza summitul prevazut la 12 iunie intre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, citata de agerpres.ro.Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire…

- Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire la nivel inalt prevazuta miercuri cu Seulul pentru a protesta fata de exercitiul militar anual Max Thunder la care participa armatele sud-coreeana si americana, a afirmat Yonhap, citand agentia oficiala nord-coreeana KCNA.

- La scurt timp dupa anuntul istoric al presedintelui Donald Trump, prin care a retras Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, au aparut reactii in mediul international, care condamnau decizia liderului de la Casa Alba. Presedintele...

- Actiunea este una deliberata si are loc in contextul in care administratia de la Washington este vehement impotriva imigratiei. Donald Trump vede gestul ca o amenintare la adresa securitatii nationale.

- Senatorul republican Lindsey Graham este de parere ca Donald Trump ar trebui sa primeasca un premiu Nobel pentru pace daca va reuși sa obțina progres in situația din peninsulea Coreeana. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru Fox News, scrie tvrain.ru.

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla',…