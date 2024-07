Jimbolia – încăierare potolită cu focuri de armă Politistii din Jimbolia au fost nevoiți sa traga focuri de arma pentru aplanarea unui conflict stradal aparut intre doua familii. Totul a pornit de la o ancheta a politiei privind agresarea fizica a doi minori de catre doi barbati, acestia din urma fiind invitati la audieri, moment in care la sediul politiei Jimbolia au sosit […] The post Jimbolia – incaierare potolita cu focuri de arma appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

