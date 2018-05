Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca se asteapta ca in urmatoarele zile sa aiba loc noi operatiuni impotriva militantilor retelei teroriste Stat Islamic (SI) din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…