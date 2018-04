Stiri pe aceeasi tema

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul apararii american, Jim Mattis, a sosit marti dimineata la Kabul pentru o vizita surpriza, la doua saptamani dupa ce presedintele afgan Ashraf Ghani a propus negocieri de pace talibanilor, relateaza AFP si Reuters. ''Poate ca nu toti talibanii ar veni dintr-o data, am merge prea departe,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, si secretarul Apararii, James Mattis, au cerut, marti, Qatarului, Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite sa depuna eforturi pentru reducerea tensiunilor din regiune, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.