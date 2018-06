Ministrul apararii american, Jim Mattis, incepe marti prima sa vizita in China de la preluarea mandatului, intr-un context de tensiuni crescande cu aceasta tara, pe al carei sprijin Statele Unite inca mai conteaza in negocierile lor cu Coreea de Nord, potrivit AFP. Seful Pentagonului a declarat duminica jurnalistilor, care il insotesc in turneul sau de patru zile in Asia, ca doreste "sa ia masura" ambitiilor strategice ale Chinei, care a instalat sisteme de armament sofisticat pe insulele artificiale in Marea Chinei de Sud, in sprijinul revendicarilor sale teritoriale. "Ma duc acolo pentru a obtine…