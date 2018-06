Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a dat asigurari joi Coreei de Sud privind angajament ferm fata de securitatea sa, inclusiv prin mentinerea numarului de trupe americane din prezent, in ciuda faptului ca diplomatii discuta termenii acordului cu Coreea de Nord privind denuclearizarea, relateaza…

- Japonia a hotarat sa opreasca exercitii de pregarire in vederea unui eventual atac din partea Coreei de Nord, in urma summitului intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, dezvaluir joi agentia Kyodo, scrie Reuters conform News.ro . Un reprezentant guvernamental a…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…

- Fostul prim-ministru japonez Yasuhiro Nakasone, fost ofiter maritim în al Doilea Razboi Mondial si unul dintre premierii cu cel mai lung mandat din Japonia, a împlinit 100 de ani duminica, ocazie cu care a lansat un apel la revizuirea constitutiei pacifiste, postbelice a tarii, transmite…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Depozitele masive de pamanturi rare (sau minerale critice) aflate pe fundul Oceanului Pacific ar putea satisface timp de cateva sute de ani cererea globala a unora dintre aceste materiale. Aceste depozite descoperite in 2013 in zona economica exclusiva a Japoniei ar putea contine peste 16…