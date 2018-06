Saptamana trecuta, prima doamna a Statelor Unite s-a afisat in public purtand o jacheta ce avea pe spate un mesaj care a creat o adevarata controversa in mediul online. In drumul ei catre un centru de retinere a copiilor imigranti, Melania Trump a fost fotografiata cu jacheta problema: mesajul inscriptionat pe spate era „Mie chiar nu-mi pasa! Tie?“. Cel mai deranjat de mesaj s-a aratat comediantul Jim Carrey, care a afirmat ca Melania a ales cel mai prost moment pentru a purta acea haina, iar contextul nu a ajutat-o deloc. Jim Carrey a postat pe Twitter o caricatura in care sotia lui Donald Trump…