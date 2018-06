Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, prima doamna a Statelor Unite s-a afisat in public purtand o jacheta ce avea pe spate un mesaj care a creat o adevarata controversa in mediul online. In drumul ei catre un centru de retinere a copiilor imigranti, Melania Trump a fost fotografiata cu jacheta problema: mesajul inscriptionat…

- Administratia Vladimir Putin analizeaza posibilitatea introducerii unor taxe vamale asupra importurilor de vehicule, ca reactie la masurile introduse de presedintele SUA, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Tass. "Analizam posibilitatea introducerii unor taxe vamale"…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica pe contul sau de Twitter ca va sesiza luni Departamentul Justitiei privind infiltrarea FBI in campania sa electorala din 2016. "Cer prin aceasta si voi cere oficial maine ca Departamentul Justitiei sa cerceteze daca FBI/Departamentul Justitiei…

- Mesajul lui Donald Trump despre atacul armat din Santa Fe, Texas. Președintele Statelor Unite a transmis un mesaj de condoleanțe, dupa ce a fost informat ca cel puțin opt persoane au fost ucise de o persoana care a patruns inarmata intr-un liceu din Santa Fe. Donald Trump a scris un mesaj pe Twitter,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre starea de sanatate a soției sale, intr-o postare pe Twitter. Liderul de la Washington spune ca Prima Doamna este ”chiar foarte bine”. Melania Trump va parasi spitalul in cateva zile a anunțat soțul ei a doua zi dupa ce a fost supusa unei intervenții…

- Casa Alba nu exclude ridicarea acreditarii organizatiilor media care scriu materiale critice incorecte, scrie The Guardian, invocand postari recente ale presedintelui SUA Donald Trump si declaratii al secretarului de presa al Casei Albe transmite News.ro . Donald Trump a afirmat miercuri pe Twitter:…

- Melania Trump, sotia presedintelui american Donald Trump, si-a sarbatorit ziua de nastere pe 26 aprilie. Multi s-ar fi asteptat ca liderul de la Casa Alba sa-i faca un cadou de neuitat, insa lucrurile nu au stat chiar asa. Ce cadou i-a facut Donald Trump sotiei sale, de ziua ei? Presedintele SUA, cel…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia sa depaseasca dificultatile economice,…