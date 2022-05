Jill Biden, vizita in Ucraina, dupa calatoriile in Romania si Slovacia. Prima doamna s-a intalnit si cu sotia presedintelui ucrainean, Olena Zelenska

Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a facut o vizita neanunțata, duminica dupa-amiaza, in vestul Ucrainei. Jill Biden a avut o intalnire cu soția președintelui ucrainean Volodomir Zelenski, prima doamna Olena Zelenska, informeaza presa americana.

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, s-a intalnit duminica cu soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Intalnirea a avut loc pe teritoriul Ucrainei, conform Digi24. Deși in programul Primei doamne americane nu era și o vizita in Ucraina, sau o intalnire cu Olena Zelenskaia,…

- Jill Biden a fost in vizita in Ucraina unde s-a intalnit cu prima doamna a acestei țari, Olena Zelenska. Cele doua s-au vazut intr-un oraș din vestul țarii, aflat in apropiere de Slovacia.

- Prima doamna a SUA Jill Biden va calatori in Romania si Slovacia saptamana aceasta, pentru a-si manifesta sprijinul fata de refugiații ucraineni. In timpul calatoriei sale, aceasta se intalni și cu militari americani stationati in strainatate, precum si cu oficiali guvernamentali de nivel inalt din…

- Sotia presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, compara, intr-un interviu acordat CNN, traiul in Ucraina in aceasta perioada complicata cu ”mesul pe sarma”. Ea spune ca trebuie sa continue sa aiba grija de copii, de refugiati, cei cu probleme speciale si asta o face sa mearga mai…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a acordat un interviu ediției ucrainene a revistei Vogue , in care a dezvaluit cand l-a vazut ultima oara pe soțul ei, Volodimir Zelenski, și cum a fost prima zi a invaziei ruse in țara ei. Soția președintelui a descris cum s-a simțit in prima zi a invaziei ruse,…

- Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei, a transmis un mesaj de mulțumire statelor vecine, printre care și Republica Moldova și Romania, pentru felul in care i-a primit pe cetațenii ucraineni refugiați din calea razboiului.

- Soția președintelui Zelenski mulțumește Romaniei pentru ospitalitatea aratata refugiaților care au fugit de razboi. Mesajul transmis de Olena Zelenska, soția președintelui Volodimir Zelenski, a fost postat pe internet de Ambasada Ucrainei in Romania. ”Polonia, Slovacia, Romania, Ungaria și Republica…