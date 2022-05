Stiri pe aceeasi tema

- Jill Biden a efectuat o vizita neanuntata in Ucraina, duminica, 08 mai pentru a si manifesta sprijinul fata de poporul ucrainean.Sotia presedintelui american a vizitat o scoala ucraineana care serveste temporar ca adapost si s a intalnit cu prima doamna de la Kiev, Olena Zelenska. UZHHOROD, Ukraine…

- Jill Biden a fost in vizita in Ucraina unde s-a intalnit cu prima doamna a acestei țari, Olena Zelenska. Cele doua s-au vazut intr-un oraș din vestul țarii, aflat in apropiere de Slovacia.

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, s-a intalnit, sambata, cu presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen. Jill Biden si Carmen Iohannis vor vizita o scoala publica din Bucuresti, unde vor fi prezenti copiii romani si ucraineni, precum si mame ucrainene. Prima Doamna a SUA a…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, se intalneste sambata, in a doua zi a vizitei la Bucuresti, cu sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, urmand ca impreuna sa viziteze o scoala din Capitala unde vor discuta cu copii ucraineni si romani. „Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va petrece Ziua Mamei alaturi de mame si copii ucraineni care au fost fortati sa si paraseasca tara natala din cauza razboiului lui Putin.Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, Prima Doamna va petrece weekendul de Ziua Mamei calatorind…

- Prima Doamna a Statelor Unite, soția președintelui SUA, vine in vizita in Romania. Soția președintelui Joe Biden, Jill Biden, urmeaza sa efectueze o vizita in Romania și Slovacia. Jill Biden va ajunge in Romania la data de 6 mai, apoi va merge in Slovacia. Președintele Joe Biden nu-și va insoți soția…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va intreprinde o vizita in Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai personalului militar si diplomatic american, cu refugiati ucraineni, lucratori umanitari si profesori, a informat luni biroul Primei Doamne, transmite Reuters.…

- Un baiețel de 11 ani din Ucraina a ajuns singur pina la vama Slovaciei. Despre aceasta au anunțat reprezentanții Ministerului de Interne al Slovaciei, transmiteȘtiri.md. Baiatul a spus ca vine din Zaporojie. Acesta avea cu sine doar o punga și pașaportul. Parinții baiatului au fost nevoiți sa ramina…