- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…

- Ministerul Apararii al Marii Britanii spune ca forțele armate ale Rusiei incearca sa substituie pierderile tot mai mari in Ucraina prin creșterea numarului de trupe cu personal care a fost eliberat din serviciul militar din 2012. Intr-o actualizare a informațiilor, pe Twitter, ministerul a mai spus…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Belarus s-a alaturat marți, 1 martie, invaziei ruse a Ucrainei, trupele țarii intrand in regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei, au confirmat autoritațile ucrainene. Intr-un tweet postat marți dimineața, parlamentul ucrainean, Rada Suprema, a confirmat rapoartele anterioare conform carora trupele belaruse…

- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…

- In susținerea deciziei Poloniei de a nu juca semifinala playoff-ului Campionatului Mondial contra Rusiei, din cauza intervenției militare din Ucraina, s-a pronunțat și portarul lui Juventus, Wojciech Szczesny, subliniind legaturile stranse care il leaga de Ucraina, țara de origine a soției sale. Marina…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.