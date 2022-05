Jill Biden către mamele ucrainene din Bucureşti: Sunteţi uimitoare ​Prima doamna a Statelor Unite Jill Biden și prima doamna a Romaniei Carmen Iohannis s-au intalnit ,sambata dupa amiaza, cu mai multe mame si cu copii refugiati din Ucraina. In cadrul intalnirii la care a participat alaturi de Carmen Iohannis, Jill Biden a discutat cu copii refugiati in Romania si care continua scoala la Bucuresti, cu profesoare refugiate din Ucraina, ascultand de asemenea povestile si marturiile mai multor ucrainence care se afla pe teritoriul Romaniei de cateva saptamani. „Cred ca voi sunteti cele uimitoare”, le-a spus Jill Biden mamelor care si-au spus povestile, conform news.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

