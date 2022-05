Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a ajuns vineri in Romania. In vizita sa se va intalni cu mai mulți oficiali, cu soția președintelui Iohannis, dar și cu refugiați ucraineni.

- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Agerpres.Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000…

- Kamala Harris vine in Romania pentru prima data in calitate de vicepreședinte al Americii. Al doilea om al Statelor Unite se afla intr-un scurt turneu de cateva zile in Europa de Est in contextul razboiului din Ucraina. Joi, Harris a fost in Polonia unde s-a intalnit cu președintele Andrzej Duda, iar…