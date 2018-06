Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie american a anuntat miercuri eliberarea in curand in Siria a unui american acuzat ca a luptat pentru gruparea Stat Islamic (SI) si detinut de fortele americane in Irak de peste opt luni, relateaza France Presse. Intr-o declaratie, Departamentul de Justitie (DoJ) a…

- Președintele Bashar al-Assad a spus ca Statele Unite ar trebui sa invețe din lecția din Irak și sa se retraga din Siria și a promis sa recupereze zonele țarii controlate de miliția susținuta de America prin negocieri sau prin forța, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe în Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. „Suntem în discutii cu Statele Unite si am…

- Un portal apropiat Kremlinului a difuzat primele imagini cu consecintele atacului desfasurat in cursul noptii de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva unor obiective apartinand regimului lui Bashar al-Assad.

- Casa Alba a anunțat sfarșitul misiunii antijihadiste din Siria, insa nu s-a vorbit nimic despre retragerea armatei americane din Siria, așa cum anunțase anterior Donald Trump, scrie AFP. ”Misiunea miltara vizand eradicarea gruparii Statul Islamic (SI) ajunge la sfarsit”, a anuntat miercuri Casa Alba.…

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Presedintele american a spus, intr-un discurs public, ca Statele Unite se vor retrage in scurt timp din Siria, pentru ca organizatia terorista Stat Islamic este ca si infranta, scrie digi24.ro.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a primit joi, la Palatul Elysee, o delegatie a coalitiei arabo-kurde FDS (Fortele Democratice Siriene), transmite AFP. Seful statului francez " a adus un omagiu sacrificiilor si rolului determinant al FDS in lupta contra Daech (gruparea Stat Islamic-n.red.), potrivit…