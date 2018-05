Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat, vineri, pe antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, si pe finantatorul FCSB, Gigi Becali, cu cate 100.000 de lei penalitate sportiva...

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat, vineri, pe antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, si pe finantatorul FCSB, Gigi Becali, cu cate 100.000 de lei penalitate sportiva pentru declaratii calomnioase, comportament jignitor si declaratii care afecteaza imaginea…

- Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal a stabilit azi pedepsele pentru Gigi Becali și Dan Petrescu, personajele-cheie implicate in scandalul finalului de campionat. FCSB și CFR Cluj cereau depunctarea reciproca, lucru care nu s-a intamplat insa. Astfel, George Becali a incasat o amenda…

- Noi termene in litigiile dintre FCSB și CFR Cluj privind depunctarea. Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit noi termene, ambele pentru 9 mai, in litigiile dintre CFR Cluj si FCSB, grupari aflate in lupta pentru titlu care isi solicita reciproc depunctarea, informeaza…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit noi termene, ambele pentru 9 mai, in litigiile dintre CFR Cluj si FCSB, grupari aflate in lupta pentru titlu care isi solicita reciproc depunctarea, informeaza site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Conducerea…

- Comisia de disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a stabilit data de 9 mai ca termen pentru pronuntarea in cazul plangerilor formulate de CFR Cluj si FCSB prin care cereau fiecare in parte depunctarea ceilelalte, informeaza lpf.ro conform News.ro . FCSB a cerut Comisiei de Disciplina a FRF depunctarea…

- Gigi Becali a facut o "aroganta" la adresa rivalilor, care au acuzat arbitrajele din ultima vreme. "Hategan ne-a fost de folos in meciul asta cu Iasiul. A dat 11 metri impotriva lui CFR. Eu nu cred ca e capabil sa arbitreze un meci FCSB - CFR CLUJ", a spus Gigi Becali, la Digi Sport, in cadrul…

- Anunțul retragerii lui Gigi Becali n-ar avea nicio legatura cu ramanerea lui Razvan Burleanu in funcția de președinte al Federației Romane de Fotbal. Se pare ca patronul FCSB ar fi decis sa faca un pas inapoi dupa ce CFR Cluj a cerut sancționarea clubului roș-albastru la Comisia de Disciplina in urma…