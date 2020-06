Stiri pe aceeasi tema

- China a testat pe om cinci vaccinuri experimentale anti-COVID-19. "Progresele sunt satisfacatoare", cu doze deja inoculate pe 2.500 de voluntari, a declarat, vineri, un viceministru al sanatatii, conform Agerpres.Cautand sa-i protejeze pe chinezi si sa diminueze criticile occidentale cu privire la modul…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Aiud, convocat astazi, 30.04.2020, a luat urmatoarea hotarare: Incepand de sambata, 02.05.2020, se modifica programul de funcționare al Pieței Agroalimentare „Dr. Constantin Hagea”, dupa cum urmeaza: • Marți – 08:00 – 13:00 • Joi – 08:00 – 13:00…

- Începând cu astazi, 27 aprilie, în Republica Moldova sunt relaxate restricțiile impuse în legatura cu raspândirea virusului COVID-19. Deși numarul îmbolnavirilor și deceselor crește de la o zi la alta, autoritațile spun ca bilanțul este totuși sub prognozele…

- Secretarul de Stat la Ministerul Agriculturii, Mihai Machidon a vorbit despre problemele cu care se confrunta micii fermieri in procesul de comercializare a produselor agricole crescute in sere. El spune ca situația este complicata, dar sunt și cateva soluții.

- Țara din UE are aduce lucratori din Romania și Bulgaria, pentru a preveni penuria de mana de lucru, generata de pandemie Autoritatile austriece au primit luni la Viena 231 de ingrijitoare originare din Romania si Bulgaria, pentru a preveni o penurie de mana de lucru care ar putea surveni din cauza restrictiilor…

- Pandemia a lovit dur in sectorul vitivinicol. Producatorii de la noi spun ca vanzarile au scazut cu 80 la suta in ultima perioada. Si asta pentru ca exportul a fost stopat, iar pe piata locala realizarile sunt mici.

- Horia Bud, fost director Petromin, numit apoi director de dezvoltare la Aeroportul Mihail Kogalniceanu, scrie pe blogul sau personal despre persoanele aflate in carantina in stațiunea Mamaia. In jurul orei 11:00, am fost la Hotel Flora in Mamaia pentru a duce o sacoșa de carți romanilor aflați acolo…

- Alianța USR-PLUS propune o serie de masuri de protecție pentru angajații și angajatorii din sectorul HORECA in urma deciziei autoritaților de a suspenda activitațile de servire și consum a produselor alimentare și bauturi alcoolice, organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri.Conform…