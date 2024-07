Problemele din mediul de afaceri Inflatia reprezinta cea mai mare problema a mediului de afaceri romanesc in acest an, urmata de concurenta neloiala, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, la evenimentul de lansare a unei noi editii a documentului „Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, transmite Agerpres . „In continuare, inflatia e o problema a mediului de afaceri. Am vazut, insa, ca, incet-incet, ea se domoleste si, asa cum era prognoza la inceputul anului, probabil vom atinge acea tinta de 3%. Deja,…