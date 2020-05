Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a afirmat joi ca trebuie luate toate masurile pentru a fi pastrate locurile de munca si, de asemenea, intreprinderile mici si mijlocii sa fie pastrate "in viata", deoarece este mult mai greu sa creezi un loc de munca, sa restartezi o intreprindere decat sa ii recastigi competitivitatea. "Ne pregatim pentru revenirea economica. Peste cateva zile este 1 iunie, se redeschid multe sectoare economice, la fel si la 15 iunie. Masurile puse in aplicare pana in acest moment cu precadere cea…