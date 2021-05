Stiri pe aceeasi tema

- IMM Invest reprezinta cel mai important program al anului trecut de sustinere a mediului de afaceri, a afirmat joi Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor mici si Mijlocii (CNIPMMR), mentionand ca programul a ajutat zeci de mii de intreprinderi sa aiba acces la capital de…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Desi premierul Citu nu rateaza nicio ocazie sa se declare un adept al initiativei private in dauna statului, Programul National de Redresare si Rezilienta are o alocare mica pentru mediul privat. O spune Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Primate Mici si Mijlocii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta un adevarat Plan Marshall pentru dezvoltarea Romaniei. „Romania are sansa unica la dezvoltare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ma bucur ca am ajuns la un acord in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, afirma ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta instrumentul pentru relansarea cat mai rapida a economiei si pentru cresterea calitatii vietii romanilor, iar vicepremierul Kelemen Hunor anunta ca PNRR va fi lansat joi in dezbatere…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca s-a convenit asupra Planului National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca cele 30 de miliarde de euro reprezinta o sansa pentru dezvoltarea Romaniei si realizarea reformelor amanate atatia ani. "Am convenit astazi, in cadrul sedintei cu liderii…

