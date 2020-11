Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta este un moment istoric, un moment care poate moderniza Romania, a declarat, joi, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). "Sunt onorat sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra…

- Romania nu se afla pe lista tarilor in care e foarte usor sa faci afaceri si in care administratia e supla si flexibila, din contra, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- Bibliotecile municipale si judetene pot fi adaptate pentru a functiona inclusiv ca niste incubatoare de afaceri destinate incurajarii elevilor sa isi dezvolte spiritul de afaceri, i-a transmis, vineri, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Aplicatia prin care IMM-urile afectate de pandemie pot solicita Guvernului fonduri nerambursabile pentru asigurarea de capital de lucru calculeaza automat suma alocata fiecarei firme solicitante, pe baza procentului de 15% din cifra de afaceri pe 2019, chiar daca firma nu are nevoie de intreaga suma,…

- CNIPMMR: Peste 10.000 de firme au solicitat microgranturi de 2.000 euro, in programul lansat luni de Ministerul Economiei. Cați bani sunt disponibili Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu,…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…

- Ajutorul de un miliard de euro oferit IMM-urilor, pachetul de mobilitate 2020 si mecanismul de redresare si rezilienta sunt subiectele conferintei organizate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Conferinta va fi sustinuta de Florin Jianu…