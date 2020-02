Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), remis, marti, AGERPRES.…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres Afacerile…

- Romania și-a atins ținta naționala de ocupare pentru 2020. Companiile mai au joburi vacante, dar nu mai gasesc angajați Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in…

- Majoritatea turiștilor straini care au vizitat Romania anul acesta, pana in septembrie au venit in țara pentru afaceri și au calatorit cu avionul, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistica (INS). Au cheltuit, in medie, 2.605 lei de persoana. In perioada ianuarie – septembrie,…

- Guvernul ar trebui sa grabeasca numirile de secretari de stat, in conditiile in care Ministerul Economiei e format din patru foste ministere, iar ministrul de resort are in subordine doar doi secretari de stat, sustine presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, considera ca cea mai mare reusita a tarii noastre in acesti 30 de ani de capitalism este schimbarea mentalitatii, lucru ce a facut ca...