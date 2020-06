Romania are nevoie de masuri imediate puse in aplicare pentru intreprinderile mici si mijlocii, masuri care sa ajute mediul antreprenorial sa iasa din criza si sa-si revina cel putin la nivelul economic de dinainte de criza, a declarat, joi, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.



"Noi de la Consiliul National al IMM-urilor am cantarit foarte bine in aceasta perioada. Am avut doua optiuni: aceea de a sta pe margine si de a critica si a aceea de a ne implica. Am ales cea de-a doua optiune. Ne-am implicat activ…