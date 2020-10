Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania critica sistemul de alocare a fondurilor nerambursabile pentru companiile afectate de pandemie. Aplicatia prin care IMM-urile pot solicita fonduri nerambursabile de la guvern, pentru asigurarea de capital de lucru, calculeaza…

- Masura de sprijin pentru capital de lucru in cazul IMM-urilor va fi deschisa pe 26 octombrie, a declarat Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), vineri, la finalul intrevederii pe care reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- CNIPMMR: Peste 10.000 de firme au solicitat microgranturi de 2.000 euro, in programul lansat luni de Ministerul Economiei. Cați bani sunt disponibili Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu,…

- Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR). "Am primit foarte multe mesaje de felicitare…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…

- Romania va pierde in urmatorii doi ani 5% din Produsul Intern Brut din cauza migrarii catre state central-europene a sectorului romanesc de transport intra-european rutier de marfa, situatie cauzata de noile reglementari ale UE in ceea ce priveste domeniul transporturilor, a declarat, luni, vicepresedintele…

- Ajutorul de un miliard de euro oferit IMM-urilor, pachetul de mobilitate 2020 si mecanismul de redresare si rezilienta sunt subiectele conferintei organizate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Conferinta va fi sustinuta de Florin Jianu…