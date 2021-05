Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca va merge la discutii cu premierul Florin Cîtu pe subiectul Planului National de Redresare si Rezilienta însotit nu doar de colegi de partid, dar si de un reprezentant al mediului de afaceri si un lider de sindicat, sustinând ca a luat decizia…

- Premierul Florin Cițu nu excude prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența in Parlament. Cițu a spus, la Digi24, ca Romania nu va avea o problema sa acceseze fondurile din PNRR, cat timp va reuși sa reduca deficitul bugetar sub 3% in 2024.

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, cu privire la consensul national solicitat de PSD cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca nimeni nu-i opreste pe social-democrati sa sustina PNRR si a punctat ca acest program nu ar trebui politizat. "Nimeni nu-i opreste pe cei…

- „Nimeni nu-i opreste pe cei de la PSD sa sustina PNRR. PNRR, trebuie sa intelegem cu totii, este un program al Guvernului, dar un program al Guvernului care se adreseaza tuturor romanilor. Acolo sunt investitii pentru toate comunitatile in care traiesc romanii, indiferent de culoarea politica. Nu ar…

- Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost adoptat de Guvernul Romaniei, fiind estimata o alocare de 41,5 miliarde euro pentru proiecte de reforma. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va inainta aceasta propunere Comisiei Europene,…

- Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta trebuie sa se regaseasca programe de sustinere a IMM-urilor, adaugand ca va avea grija sa fie alocate sume pentru acest sector. "Am prelungit masurile de succes - IMM Invest…