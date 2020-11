Stiri pe aceeasi tema

Gungzhou Evergrande a invins, luni, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Beijing Guoan, in mansa a doua a semifinalelor campionatului chienz de fotbal, potrivit news.ro.Au marcat: Talisca '39 (p), Paulinho '56 si '81 / Yuning '61.Echpa antrenata de Fabio Cannavaro merge in finala, dupa 0-0, in prima…

Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a remizat, joi, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu Shanghai SIPG, in prima mansa a semifinalelor campionatului Chinei., potrivit news.ro.

Cosmin Olaroiu și Jiangsu Suning au caștigat ultimul meci jucat in grupa A, 1-0 cu Shenzhen, și vor juca in "sferturile" campionatului cu Chongqing sau Hebei. A doua victorie consecutiva pentru Cosmin Olaroiu in Super Liga Chinei. Dupa 2-1 in fața campioanei Guangzhou Evergrande, echipa antrenata de…

Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Shenzhen, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Chinei, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Alex Teixeira, in minutul 28, din penalti.

Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Guangzhou Evergrande, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Chinei, potrivit news.ro.Pentru Jiangsu au marcat Teixeira '44 si Martins '76.

Suning Appliance Group, compania de care apartine Jiangsu Suning, detine si drepturile de televiziare din Premier League. Contractul a fost semnat pe o durata de trei ani si pentru care ca trebui platita suma de 630 de milioane de euro. Prin urmare, oficialii campionatului englez au hotarat…

Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Shandong Luneng, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Chinei, potrivit news.ro. Golul a fost…

Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Henan Jianye, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Chinei, potrivit news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Santini '11, '17, '70 si Martins '45+3, '80.