Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, Irina Rimes a incheiat alaturi de Andrei Niculae cel mai lung maraton radio de la Virgin Radio Romania. Am stat o ora la povești alaturi de Irina Rimes, ne-a cantat live, iar in ultimele secunde din #MaratonulLuiNiculae5 le-am numarat alaturi de ea, fix ca inainte de miezul nopții,…

- Maratonul lui Niculae, ediția a 5-a, a debutat impreuna cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Matinalii Virgin Radio Romania s-au jucat cu ascultatorii, au dat premii, dar mai presus de toate, i-au dat energia aia buna lui Andrei Niculae! Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea…

- Ce legatura este intre Leonardo DiCaprio și padurile din Romania? Un protest la care au participat weekendul trecut, in București, 4.000 de persoane. Foarte implicat in acțiuni ecologiste, actorul a fost sensibilizat de marșul din Capitala. El a preluat pe contul lui de Instagram o postare a celor de…

- Comisia de Disciplina din cadrul Asociației Județene de Fotbal a studiat deja celebrul caz Galaxy – Gataia, atat miercuri, cat și joi, iar in cele din urma au hotarat sancțiunile sportive pentru cei vinovați. Reamintim, derby-ul Seriei a II-a din Campionatul Județean, Liga 5, dintre Electrometal Galaxy…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- ”Joker”, filmul pentru care Joaquin Phoenix a trecut print-o transformare spectaculoasa, a creat isterie in mai multe țari. Unii spectatori au ieșit din salile de cinema in timpul vizionarii și cer interzicerea filmului pe motiv ca acesta ar instiga la violența. In thrillerul psihologic ”Joker”, Joaquin…

- UIMITOR… Rasturnare spectaculoasa de scor la Vaslui. Desi au fost condusi cu 3-0 la pauza de LPS Bacau, juniorii U17 de la LPS Vaslui au revenit in repriza secunda si au obtinut o victorie pretioasa, scor 4-3. Juniorii Under 17 de la LPS Vaslui au urcat pe locul trei in clasamentul Seriei 1 a Campionatului…

- J. K. Rowling, autoarea seriei "Harry Potter", a donat 17 milioane de euro Clinicii pentru Neurologie Regenerativa Anne Rowling din Edinburgh pentru a sprijini cercetarile privind scleroza multipla. Centrul de cercetare poarta numele mamei lui J. K. Rowling și a fost fondat cu sprijinul scriitoarei,…