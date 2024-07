Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și iubitul ei, Ronald Gavril, se afla zilele acestea in California, unde petrec cateva zile de relaxare. Impresara a postat imagini din Santa Monica, iar in dreptul unei fotografii publicate pe Instagram, vedeta nu a ezitat sa o ironizeze pe Corica Caciuc, partenera fostului ei soț,…

- Misha și Connect-R au divorțat in urma cu șase ani, insa au continuat sa locuiasca impreuna de dragul fiicei lor, Maya. In urma cu ceva timp, artistul declarat ca el și fosta soție locuiesc sub același acoperiș, iar imaginile postate pe contul de socializare, cu interpreta și fiica lor, i-a facut pe…

- Cum va alege Alina Ceușan numele fetiței Alina Ceușan, una dintre cele mai influente figuri din lumea online-ului romanesc, se pregatește sa intampine venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Alina se afla acum in fața unei noi provocari: alegerea numelui pentru fetița lor. Vezi aceasta postare…

- Delia a cantat in weekend la nunta Roxanei Hulpe, dar și la un alt eveniment in Cluj, insa a avut parte de o noapte de coșmar la hotelul la care a fost cazata. Artista a povestit prin ce intamplare neplacuta a trecut.Delia Matache, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, are un program…

- Nascuta pe 29 august 1987, la Craiova, Anca Dumitra a devenit cunoscuta in toata Romania datorita serialului Las Fierbiți, de la PRO TV, in care i-a dat viața Gianinei. Rolul pe care il interpreteaza i-a adus popularitate, insa Anca Dumitra joaca inclusiv in piese de teatru și in filme, fiind absolventa…

- Camila Giorgi (32 de ani) continua sa fie o enigma pentru tenisul mondial. Recent, a aparut un nou scandal legat de numele ei. Pe 8 mai, in presa din Italia aparea știrea ca italianca s-a retras din tenis. Ea aparea pe site-ul Agenției Internaționale de Integritate in Tenis pe lista jucatoarelor retrase,…