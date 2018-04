Jessica Simpson: o nouă ținută dezastruoasă Sacou-uniforma + furou + cizme peste genunchi + bereta = cea mai de prost gust combinație, din pacate in stilul cu care ne-a obișnuit Jessica Vedeta are deja o colecție deplorabila de apariții dezastruoase. Nu știm daca are stilist. Bine ar fi sa nu aiba, altfel ne-am gandi ca cineva iși caștiga fraudulos banii la Hollywood. Cert este, insa, ca Jessica are nevoie rapid de un stilist bun care sa-i reformeze imaginea trista de papușa vulgara. Cel puțin din aceste imagini. Daca la aceasta ținuta care mixeaza sacoul-uniforma cu neglijeul, cizmele peste genunchi și bereta adaugam și geanta mult prea… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

