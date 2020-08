Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua zile, inca sapte romani au fost confirmati cu coronavirus in Grecia. Trei dintre ei au fost testati pozitivi chiar in momentul in care au ajuns pe insula Thassos. Multi turisti nu se lasa insa descurajati. Mai ales ca odata ajunsi acolo gasesc plaje si taverne goale.

- Proprietarul unui bar din Marea Britanie a gasit o metoda inedita de a-i obliga pe clienti sa pastreze distanta sociala. Acesta a instalat un gard electric in jurul tejghelei. Astfel, clientii nu se mai pot apropria de barmani si nu le pun sanatatea in pericol.

- Viviana Radoi nu ține cont de nimic cand vine vorba de bani! Soția celebrului fotbalist numara miile de euro in fața... casei! Stai sa vezi imaginile surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Vin la ședințele Consiliului municipal fara a purta masca, se imbulzesc la microfoane și nu pastreaza distanța sociala. Este vorba despre mai mulți aleși locali și reprezentați ai Primariei, dar și ai unor subdiviziuni și intreprinderi din subordinea instituției publice, care au demonstrat, astazi,…

- „ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR Avand in vedere masurile instituite la nivel național in contextul prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei și luand in considerare necesitatea instituirii unor masuri și reguli care sa urmareasca cu prioritate asigurarea…

- Pubul Che Guevara, din centrul Clujului, a fost luat cu asalt de o armata de polițiști, care verifica daca se respecta masurile din starea de alerta.Vineri seara, localul a fost plin de clujeni, ceea ce i-a atras pe polițiști care vor sa vada daca se respecta regulile. Vom reveni cu amanunte...

- Mihaela Stanciu e istorie pentru Daniel Pancu! Fostul fotbalist de la Rapid a trecut peste desparțirea de blondina pentru... o alta blondina! Celebrul sportiv este indragostit pana peste cap de Andra Teodorescu, dovada fiind faptul ca e in stare de orice pentru fericirea acesteia, inclusiv sa incalce…

- Marian Aliuța a fost surprins de paparazzii Spynews chiar la o intalnire de amor cu Bianca Pop. Cei doi au petrecut cateva ore in apartamentul brunetei, motiv pentru care au dat si ocomanda de mancare. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" a coborat sa ia mancarea, semn ca fostul fotbalist a incercat…