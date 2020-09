Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a fost foarte aproape de a o prelua pe Dinamo, echipa aproape de faliment, care a scapat de retrogradare dupa ce FRF a decis sa mareasca la 16 echipe Liga I. Țiriac spune ca ar fi vrut sa preia echipa din Ștefan cel Mare, dar nu singur. Influent nu doar in Romania, ci și in diverse parți…

- Administratia de la Washington a anuntat vineri ca impune restrictii de acordare a vizei in cazul a 13 oficiali iranieni pe care ii acuza de implicare in "incalcari grave ale drepturilor omului" pentru asasinarea in 1990 a unui opozant iranian in Elvetia, informeaza Reuters. Departamentul de Stat american…

- Cei doi sunt acuzati de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de milioane euro .Curtea de Apel Constanta a decis ieri ca cei doi cetateni sarbi cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg…

- Justitia interna a FIFA, dupa ce a deschis o ancheta preliminara, a decis "sa claseze dosarul" referitor la presedintele instantei, Gianni Infantino, care de la sfarsitul lui iulie este vizat de o procedura penala in Elvetia, a anuntat miercuri forul fotbalistic mondial, citat de AFP. …

- Presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, s-a aratat nemultumit de decizia TAS de a anula suspendarea pentru doi ani dictata de UEFA clubului Manchester City, pentru nerespectarea fair-play-ului financiar, potrivit News.ro."Trebuie sa reevaluam daca TAS este organismul adecvat la…

- Fiul primarului comunei Crizbav a fost arestat preventiv. Acesta este acuzat ca a taiat degetul unui adolescent de 16 ani și l-a dat unui caine sa-l manance, pentru a-l pedepsi ca a vrut sa fuga de la stana pe care o deține, informeaza brasovtv.com.Puștiul, care nu are familie, ar fi fost pus sa munceasca…

- ​FC Barcelona a anuntat, vineri, ca un tribunal din Barcelona i-a dat dreptate în procesul legat de valoarea bonusului de la ultima prelungire a contractului lui Neymar.Tribunalul a respins solicitarea lui Neymar de a primi 43,6 milioane de euro si a acceptat în mare parte apararea clubului…

- Neymar (28 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, trebuie sa-i plateasca Barcelonei, fosta sa echipa, 6,7 milioane de euro. In cadrul unui proces, Neymar solicita din partea catalanilor 43 de milioane de euro, intrucat Barcelona a refuzat sa-i plateasca o parte din prima de reinnoire a contractului…